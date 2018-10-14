Bodrum'un mavi pencereli beyaz evlerinin sırrı ortaya çıktı

Dünyada ve Türkiye'de mavi pencereli beyaz evleriyle adından sık sık söz ettiren meşhur Bodrum evlerinin sırrı ortaya çıktı. 1974 imar planlarına göre iki katlı yapılan evlerin beyaza boyanması ikliminin sıcak olmasından dolayı evlerin içerisinin serin olması için kapıların, pencerelerin hatta yol kenarlarının maviye boyanmasının sebebinin ise akrep, yılan gibi haşerelerin "ateş" olarak görüp evlere girmeyeceğine inanılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Akrebi uzaklaştırıyor, turisti cezbediyor

Her sezon başında evlerini ve iş yerlerini beyaza boyatan Bodrumlular, kapı, pencere ve kapı eşiklerini maviye boyuyor. Turistlerin de büyük ilgisini çeken evlerin yıllardır neden bu şekilde boyandığı ise merak konusu oluyor. İlçeye tatile gelen birçok yerli ve yabancı turist, mavi pencereli beyaz evlerin önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Birçok klibe, filme ve tanıtım destinasyonuna da konu olan evlerin mavi boyaları akrepleri, yılanları evlerden uzaklaştırırken turistleri ise bu renkleri ile cezbediyor.

Begonvil, fesleğen ve nazar boncuğu ile evler süsleniyor

Mavi pencereli beyaz evlerin vazgeçilmezi ise bahçesine dikilen begonvilleri, fesleğeni ve kapı önüne gömülen nazar boncuğu oluyor. Söve taşlarıyla çivit mavisine boyanan evlerin akrepleri kovduğuna inanan yöre halkı her yıl evlerini boyatıyor. Göz taşı denilen taştan bir boya elde eden Bodrumlular bütün pencere ve kapı kenarları bununla maviye boyuyor. Haşerelerden özellikle yılanların eve girmesini engellemek için ise 'yılan otu' denilen bir otu evlerin belirli yerlerine asıyor. İlçedeki birçok evin pencere önünde görülen fesleğenler de sineklerin içeriye girmesini engelliyor.

Bodrum Otelciler ve Turizmciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala evlerin turistleri cezbettiğini söyleyerek "Bodrum'un kapıları, pencereleri hep maviye boyanır. Mavi olmasının en önemli sebebi ise bölge çok sıcak bir iklime sahip olduğu için bölgede bulunan bir takım haşerenin evlerinin içerisine girmesini engellemek için yapılır. Çünkü mavi renk haşerelerin üzerinde etki yapıyor. Sürülen mavi renk haşerelere 'ateş' gibi görünüyor. Ateşten korkan yılan, akrep ve birçok haşere evlere giremiyor. Evlerin beyaza boyanmasının hatta kireç sürülmesinin sebebi ise bir takım dezenfeksiyon işlerini görüyor. Evin içerisine karınca cinsinin girmesini engelliyor. Çok sıcak bir iklim olduğu için evin içerisini serin tutuyor beyaz renk" ifadelerini kullandı.

Beyaz evler Bodrum'un öz tarihi

Mavi pencereli, kapılı beyaz bir evi olan iş adamı Mehmet Şahin Şevk ise 35 yıldır Bodrum'da yaşadığını evlerin bu sayede akrepten, yılandan korunduğunu söyleyerek "Biz buraya 1984 yılında geldiğimizde neden beyaz evler mavi pencereler diye sorduk. Beyaz ev olmasının sebebi ısıdan dolayı olduğunu öğrendik. Sıcak ilkim olduğu için dışarının ısısını içeri vermemesi için yapılıyor. Mavi kapı ve pencerelerinin olma sebebi ise akrepten, yılandan, çıyandan ve birçok haşereden korumak amaçlı boyanıyor. Biz de evimizi her yıl beyaz ve maviye boyarız. Bodrum'da doğmadık ama Bodrum'da yaşamayı Allah nasip etsin. İnsanlar yaşadıkları kente aşık olabiliyor. Ben de aşık olanlardanım. Ben bu kentin bu güzelliğinin bozulmaması için elimden geleni yapıyorum ve bunu vazife olarak görüyorum. Biz bu eve bakmayabilirdik, satabilirdik ama biz tarihimize sahip çıkıyoruz ve bu beyaz, mavi evler Bodrum'un öz tarihi. Kendimi de bir Bodrumlu olarak görüyorum" dedi.

Eren Ayhan

