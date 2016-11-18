Brandon Hall Group Operasyon Direktörü ve ödül programları Başkanı Rachel Cooke şu ifadeleri dile getirdi: "Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülünün alınması, organizasyonun İnsan Sermayesi Yönetiminde elit bir yenilikçi olduğunu ifade etmektedir. Bu ödül, organizasyon tarafından yapılan çalışmanın İnsan Sermayesi Yönetiminde öncü bir uygulama olduğunu göstermektedir. Şirketin başarısı önemlidir, nitekim İnsan Sermayesi Yönetimine ilişkin yapmış oldukları çalışmanın ticari sonuçlar üzerinde pozitif etkileri vardır. Tüm ödül sahipleri, İnsan Sermayesi Yönetimine ilaveten şirketlerine de ölçülebilir fayda sağladıklarını göstermelidir. Bu önemli bir konudur. İnsan Sermayesi Yönetim ödülünü kazananlar, şirketin dönüşümüne yardımcı olmaktadır."

Uçak firmasının Öğrenme, Eğitim ve Geliştirme (LTD) Başkan Yardımcısı Norma Clayton ise, "Projeye katkı sağlayan herkesin üstün çabalarından ötürü hak ettikleri övgüyü almaları bizleri çok mutlu ediyor. Bu ödül, sadece yenilik yaklaşımı ve eğitim materyallerinin kalitesiyle ilgili olmayıp firmadaki yetenekli ekiplerimizin müşteriler için daha iyi çözüm sağlamak amacıyla işbirliği yaptıkları ve birlikte çalıştıkları takdirde nelerin başarıldığını da göstermektedir" dedi.