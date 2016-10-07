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Boeing’in uçaklarının parçalarını Türk şirket yapacak

Boeing’in 777-300 tipi ve 2017 yılında üretimine başlanılacak 777X tipi geniş gövdeli uçakların Flaplarının (Uçağın iniş ve kalkışında uçağın düşük hızlarda tutunmasını sağlayan kanat parçası ) hem üretimini hem de montajını Kale Havacılık yapacak. Projeyle ilgili bilgi veren Savunma Sanayi Müşteşarı İsmail Demir, “Yerli savaş uçağı projesi adım adım yürüyor” dedi.


07 Ekim 2016 14:37

Kale Havacılık, Boeing’in 777-300 tipi ve 2017 yılında üretimine başlanılacak 777X tipi geniş gövdeli uçakların Flaplarının (Uçağın iniş ve kalkışında uçağın düşük hızlarda tutunmasını sağlayan kanat parçası ) hem üretimini hem de montajını yapacak. Anlaşmanın imza törenine Savunma Sanayi Müştaşarı İsmail Demir, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay ve firma yetkilileri katıldı. İmza töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Savunma Sanayi Müşteşarı İsmail Demir, “Yerli savaş uçağı projesi adım adım yürüyor” dedi.

"Yerli savaş uçağı projesi adım adım ilerliyor"
Kale ile Boeing arasında yapılan Flap üretimi ve montajlanması anlaşması imza törenine katılan Savunma Sanayi Müştaşarı İsmail Demir törenin ardından basın mensuplarının yerli savaş uçağı projesi hakkında sordukları soruları cevaplandırdı.

Yerli uçak projesinin adım adım ilerlediğini söyleyen Demir, “Türk Havacılık denilince havacılığın her sahasında aktif projeler var. Jet uçağı, eğitim uçağı, helikopter, insansız hava aracı, yolcu uçağı gibi hafif uçak bunların motorları. Kısacası havacılık söz konusu olduğunda havacılığa ilişkin aklımıza gelebilecek bütün alanlarda ya proje başlatılmış durumda yada başlatılma görüşmeleri yapılıyor. O bakımdan Türkiye’de havacılığın önü açık. Bu konuda bütün sektörler hareketli geniş bir eko sistemi oluşturup havacılığa destek vermek için yan sanayilerimiz de görüşmeler devam ediyor. Biz savaş uçağı yapma kararımız var bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Savunma Sanayi İcra Komitesinin bir kararı var. Proje ile ilgili olarak çalışma gruplarımız oluşturuldu. Ana yükleyicimiz belli yabancı iş birlikleri şekilleniyor. Proje adım adım yürüyor" dedi.

"Birlikte iş hacmimiz artacak"
İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, “Boeing’in dünya çapında 10 binlerce tedarikçisi var. Havacılık özel standartları olan bir sektör. En etkin şekilde üretimi yapanlar en rekabetçi maliyeti sağlayanlar ve en üst düzeyde olan şirketler. Kale’de ürettiğimiz Boeing 777-300 ve 777X tipi uçakların flaplarının üretimimde bahsettiğimiz kaliteyi veriyor. Biz Kale ile uzun yıllardan beri çalışıyoruz ve önümüzdeki yıl 20 yılımızı tamamlayacağız. Bizim her programımızda ticari uçak programımızda Kale ile çalıştık. Çok güzel ve başarıya dayalı bir geçmişimiz var. Düşünüyorum ki şimdi yapacağımız işlerle birlikte iş hacmimiz artacak. 777-300 tipi geniş gövdeli uçağımızı şuanda Türk Hava Yolları dahil 40’ın üzerinde havayolu şirketi tarafından kullanılıyor. 777X’in üretimine 2017 yılında başlanılıyor ve ilk üretim 2020’de olacak. Kale Havacılık gelecekte üretimini tamamlayacağımız uçağa katkı vermesi bizim için çok önemli” diye konuştu. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: 777-300 tipi, boeing


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