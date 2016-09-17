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Boffin, 4 haftada kurtardığı 3 penaltı ile devleşti

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da kaleci Ruud Boffin, 4 haftada kurtardığı 3 penaltı ile kalesinde adeta devleşti.

Boffin, 4 haftada kurtardığı 3 penaltı ile devleşti

17 Eylül 2016 13:00

Kırmızı-siyahlıların bu sezon Balıkesirspor, Manisaspor ve Elazığspor karşılaşmalarında kullanılan penaltılarda Eskişehirspor’un filesi bekçisi Ruud Boffin kalesini gole kapattı. Boffin, ilk hafta Balıkesirspor maçının 39. dakikasında, Manisaspor karşılaşmasının 26. dakikasında, Elazığspor müsabakasının 72. dakikasında atılan penaltılarda gole izin vermedi. Eskişehirspor, Balıkesirspor’u 2-1, Elazığspor’u 3-1 yenerken, Manisaspor ile de 3-3 berabere kaldı. Penaltı kullanılmayan Şanlıurfaspor maçında ise Eskişehirspor sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Eskişehirspor’un file bekçisi Boffin, takımı geçtiğimiz yıl Süper Lig’de mücadele ederken de bir çok kez penaltı kurtarmıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, TFF 1. Lig’de 8 puan ile zirvede bulunuyor.

Etiketler: balıkesirspor, manisaspor, Ruud Boffin


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