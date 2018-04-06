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Boğa başlı 1700 yıllık lahit bulundu

Adıyaman’da arkeologlar üzerinde boğa başı bulunan ve 1700 yıllık lahit mezarı ortaya çıkardı.

Boğa başlı 1700 yıllık lahit bulundu
Boğa başlı 1700 yıllık lahit bulundu - Foto Galeri

06 Nisan 2018 13:21

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesi sınırları içerisinde Aydın Şahin’e ait tarlada Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri lahit mezar tespit etti. Bunun Adıyaman Müze Müdürlüğü erkeologları gerekli izinleri alarak, belirtilen yerde kazı yaptı. Kısmen bir kısmı yüzeyde olan lahit toprağın altından çıkartılarak koruma ve ziyaret amaçlı Adıyaman Müze Müdürlüğü bahçesine getirildi. İki buçuk ton ağırlığında ki lahit mezar iş makineleriyle bahçeye bırakıldı.

İki buçuk ton lahit mezar 2.63 metre uzunluğunda, 1.10 metre yüksekliğinde, 1.15 metre yüksekliğinde olup Roma Dönemine ait olduğu tespit edildi. M.S. 2. Yüzyıl sonu 3. Yüzyıl başına ait olduğu tespit edilen lahit mezarın üç yanında figürler bulunuyor. Boğa başı, balık ve yapraklı girlantın olduğu lahit mezar, büyüklüğü ve üzerindeki figürler ile özellikli olduğu öğrenildi.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan lahit ile ilgili bilgiler vererek, “Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca Köseceli Beldesine gidildi. Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucunda Köseceli Belde sınırları içerisinde lahit tespit edildi. Daha sonra kurul kararı ile lahitin Adıyaman Müzesine taşınması uygun görüldü. Bu karar üzerine Adıyaman Müzesi arkeologları tarafından belirtilen yerde kazı yapıldı. Bu kazı sonucunda 2.63 metre uzunluğunda, 1.10 metre yüksekliğinde ve 1.15 metre genişliğinde bir lahit ortaya çıkarıldı. Bu lahitin üzerinde bir boğa başı figürü bulunmaktadır. Boğa başının figüründe doğallık bozulmuş ve yanlara doğru yapraklı girlant mevcuttur. Lahit Roma Dönemi 2. veya 3. Yüzyılla tarihlenmektedir. Yani günümüzden 1700 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiştir” diye konuştu.  

Ahmet Arslantaş

 

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