Boğalar cami için arenaya çıktı

Menteşe'nin Kötekli Mahallesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel boğa güreşlerine Aydın ve Muğla'dan yaklaşık 150 boğa katıldı. Sabah saatlerinde başlayan güreşlere yaklaşık 7 bin izleyici katıldı. Güreşlerin geliri Kötekli Mahallesindeki caminin bakım ve onarımı için harcanacak. Güreş arenasında rakibinden kaçan boğaların yanı sıra kıyasıya mücadele eden boğalar izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kötekli Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Bayadur, “Mahallemizde üçüncüsü düzenlenen boğa güreşi ile geçmişten gelen geleneğimizi yaşatmak istiyoruz. Bu yıl boğa güreşlerini mahallemizdeki cami yararına düzenledik. Aydın ve Muğla yöresinden yaklaşık 150 boğa katılıyor. Bu geleneğimizi gelecek yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Bu yılki güreşlerimize 6-7 bin dolayında seyirci katıldı” dedi.

Bekir Tosun

