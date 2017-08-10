Boğaların Şampiyon'u

Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde besicilik yapan Garip Kaya tarafından yetiştirilen boğa, ağırlığıyla dikkati çekiyor. Çiftlikte bulunan özel bir bölümde yetiştirilen Şampiyon’un yeminden suyuna her şeyiyle bir çalışan özel ilgileniyor.

Hırçın tavırlarıyla dikkat çeken şampiyon dev görünümü ile şimdiden ilgi odağı oluyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 35 bin TL'den görücüye çıkan ‘Şampiyon’u alacak olan kişiye sahibi tarafından ayrıca bir adette koç hediye edilecek.

Çiftlikte Şampiyon ile özel olarak ilgilenen Kaya, dev boğayı yaklaşık iki yıl önce yurt dışından ithal ettikleri hayvanlarla birlikte Çorum’a getirdiklerini söyledi.Şampiyon’un geldiğinde canlı ağırlığının yaklaşık 300 kilo civarında olduğunu dile getiren Kara, “2 yıl geçti. Gelişiminin çok farklı olduğunu gözlemledik kesmeye kıyamadık. Özel bir yere aldık. Personelimizin birisi özel olarak Şampiyon’la ilgileniyor” dedi.

Şampiyon’un beslenmesine de özel önem verdiğinin altını çizen Kaya, ağırlıklı olarak arpa ezmesi ile yonca yedirdiği kurbanlığa zaman zaman da sanayi yemi yedirdiğini açıkladı. Şampiyon’a kurban için iyi bir alıcı beklediklerini anlatan Kaya, “Bu özel hayvana özel bir alıcı bekliyoruz. Şampiyonu alana koç hediye edeceğiz. Çorum’da iddialıyız. Şampiyon’la şampiyonluk bizde kalacak. Şampiyonluğumuzu önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bu iş bizim işimiz. Şampiyonluklar inşallah bundan sonra bizimle gidecek” ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde tartımını yaptırdıkları şampiyonun ağırlığının 2 ton olduğunu, şuan ki ağırlığının ise 2 tonun üzerine çıktığını anlatan Murat Kesen, “Şampiyon’un alıcılarını bekliyoruz. 35 bin lirayı veren Şampiyon’u götürür” diye konuştu.

Bülent Özkaleli - M. Muttalip Yalçın