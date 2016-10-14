Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) yaptığı açıklamaya göre, 17 Ekim pazartesi günü saat gece yarısı 00.00'dan itibaren boğaz köprülerinden kaçak geçiş yapanlar 500 TL para cezasına çarptırılacak. Açıklamada, “6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 30. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen hüküm doğrultusunda, UKOME kararına aykırı olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden kaçak geçiş yapan araçlara 17 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 00:00’dan itibaren 500,00 TL idari para cezası uygulama işlemine başlanacaktır. Kaçak geçiş yaptığı kamera sistemlerince tespit edilen araçlara, Otoyol Ana Kontrol Merkezi tarafından Kabahatler Kanununa göre tebligat gönderilecektir” denildi.