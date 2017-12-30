Boğaz köprülerinden otomobil geçiş ücreti 8,75 oldu!

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Bu amaçla ücretli hizmet veren otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde 1 Ocak 2017 tarihinden beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme yapılmasına karar verilmiştir. Yeni fiyat ayarlamasında büyük şehirlerde toplu taşımayı özendirerek trafik sıkışıklığını azaltmak ve bunun sonucunda zararlı emisyon salınımını minimize ederek çevreyi korumak da hedeflenmiştir. Bu çerçevede otomobil ağırlıklı 1. ve 2. sınıf araçlara daha yüksek ve ticari faaliyet ağırlıklı ağır tonajlı 3, 4, 5. sınıf araçlara daha düşük fiyat artışı uygulanmış ve bazı otoyollarda 3, 4, 5. sınıflara herhangi bir ücret artışı yapılmamıştır.

Köprü ve otoyollarda uygulanacak geçiş ücreti ayarlamasında, Boğaz köprülerinde 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 25, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 artırılmıştır. Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne kesimi), Anadolu Otoyolu (Anadolu İstasyonu-Akıncı kesimi), İzmir Çeşme Otoyolu ve İzmir Aydın Otoyolunda 1. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 25, 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 15, 3, 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 artırılmıştır. Çukurova otoyollarında (Niğde-Mersin-Adana Batı kesimi) ve (Adana Doğu-Gaziantep-Şanlıurfa kesimi), 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 artırılmış, 3, 4. ve 5. sınıf araç ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Boğaz köprüleri ve tüm otoyollarda 6. sınıf motosiklet ücretlerinde artış yapılmamış olup bu sınıfta 2017 yılı ücretleri uygulanmaya devam edilecektir. Buna göre, Boğaz köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 8,75 lira, otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2,5 lira, en yüksek geçiş ücreti 25 lira olarak belirlenmiştir” denildi.