Boğaz’da Furkan Yıldırım’ı arama çalışması havadan görüntülendi

15 Temmuz'da arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım için İstanbul Boğazı sabah 8:45'te iki yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A-1580 numaralı arama ve kurtarma gemisi ile Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı romörkör Boğaz'da Yıldırım'a ulaşmak için su altı arama kurtarma çalışması yürütüyor. 17 yaşındaki genci bulabilmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen ekipleri ise gencin yakınları kıyıdan umutla takip ediyor.

"1 ay oldu Furkan bulunamadı denizde"

Arama çalışmalarını kıyıdan takip eden 17 yaşındaki Furkan'ın amcası Mehmet Yıldırım: "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın mitingine geliyor Furkan. Saat 6'yı 10 geçe denize giriyor serinlemek için. Denizden çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanımızın mitingine gideceklermiş, gidemedi. Denizde boğuldu Furkan aşağı yukarı 1 ay oldu Furkan bulunamadı denizde gece gündüz biz bu çadırların altında kalıyoruz. Bekliyoruz bütün yetkililerden, Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Şu anda Karaburun tarafında da bir çalışma var. İtfaiye, deniz polisi, sahil güvenlik orada da bir çalışma var. Bir duyum aldık 2 kayanın arasında bir ceset var olduğunu söyledi birisi şu anda orada çalışma var anne ve babası orada. Genel Kurmay Komutanlığı'ndan geldi bu gemi 50 metre yerin altını görüyormuş. 2 gündür çalışmasını sürdürüyor. Boğaz bu yüzden kapatıldı bu gemi daha kapsamlı arama yaptığı için. Valilikten aradılar bu geminin araması ay başına kadar sürecekmiş heralde. Aşağı yukarı 26 gündür kayıp Furkan" dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Doğan Can Cesur