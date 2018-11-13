Boğazı kesilerek öldürüldü |Zonguldak haberleri

Edinilen bilgiye göre olay saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Filyos beldesi balıkçı barınağında meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Dağlıoğlu (36) ile 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Dağlıoğlu, boğazından bıçakla kesilerek öldürüldü.

Jandarmayı gören ve olay yerinden kaçan 2 şüpheliden birisi olay yeri yakınlarındaki saklandığı yerde, diğeri ise jandarmanın yol emniyet çalışmasında gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Barış Doğan

