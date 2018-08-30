Boğazı yüzerek geçtiler!

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak 32’nci kez düzenlenen boğazı yüzerek geçme yarışında Avrupa yakasında Eceabat ile Asya bölümünde yer alan Çimenlik Kalesi arasındaki 3,5 millik parkurda gerçekleştirildi. Yarış 'Truva için yüzüyoruz' sloganıyla yapıldı. Parkurda yarışı tamamlama süresi 1 saat 45 dakika olarak belirlendi. Yarışlar sebebiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

78'i yabancı olmak üzere toplam 703 kişinin başvurduğu yüzme yarışına 614 kişi katıldı. 540 kişi yarışmayı bitirdi. Yüzücülere sahil güvenlik, deniz polisi vebalıkçı tekneleri refakat etti. Kuvvetli akıntı ve rüzgar sebebiyle bazı yüzücüler zor anlar yaşadı.

Yarışmaya İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip olan İzmirli sporcu Bengüsu Avcı da katıldı. Yarışmada genel klasmanda birinciliği 44 dakika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen elde etti. İkinciliği 44 dakika 22 saniyelik derecesiyle Hakan Kiper, üçüncülüğü ise 44 dakika 23 saniyelik derecesiyle Hakan Emre Musluoğlu kazandı.

Erkekler genel klasmanda birinciliğini 44 dakika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen, ikinciliği 44 dakika 22 saniyelik derecesiyle Hakan Kiper, üçüncülüğü 44 dakika 23 saniyelik derecesiyle Hakan Emre Musluoğlu elde etti.

Kadınlar genel klasmanında birinciliği 46 dakika 46 saniyelik derecesiyle Bengisu Avcı, ikinciliği 49 dakika 31 saniyelik derecesiyle İpek Yalki, üçüncülüğü 49 dakika 33 saniyelik derecesiyle Asya Yavaş elde etti. Yarışmayı bitiren yüzücülere madalya ve dereceye girenlere de çeşitli ödüller takdim edildi.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce