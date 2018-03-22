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Boğaziçi Üniversitesinde polis müdahalesi: 8 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde “Afrin” karşıtı eylem yapan arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden öğrenciler polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesinde polis müdahalesi: 8 gözaltı

22 Mart 2018 20:30
Boğaziçi Üniversitesinde polis müdahalesi: 8 gözaltı - Tıkla İzle

Boğaziçi Üniversitesi geçtiğimiz Pazartesi günü bir grup öğrencinin “Afrin lokumu” dağıtmasına karşı eylem yapması sonrasında polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde yurtlara ve evlere operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken, üniversite kampüsünde bir grup öğrenci eylem yaptı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren öğrencilere çevik kuvvet polisi müdahale etti. Müdahale sonucu 8 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Doğan Can Cesur
 

 

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