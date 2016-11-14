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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosuna polis müdahalesi

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın rektör olarak atanmasını protesto ederek kampüse girmek isteyen bir grup öğrenciye, polis müdahale etti. Polisle yaşanan arbede sonucunda bazı öğrenciler gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesinde rektör protestosuna polis müdahalesi

14 Kasım 2016 15:28
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosuna polis müdahalesi - Tıkla İzle

Boğaziçi Üniversitesi’ne geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın atanması, bugün bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Üniversitenin Güney Kampüsü’nde saat 13.00 sıralarında toplanan yaklaşık 200 kişilik bir grup, ellerinde pankartla sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan, akademisyenlerin de destek verdiği grubu polis, yolu kapattıkları gerekçesiyle durdu. Polis tarafından gruba kaldırımdan yürümeleri yönünde uyarıda bulunmaları sonrasında bazı öğrenciler duruma tepki gösterdi. Tepki nedeniyle polisle öğrenciler arasında arbede çıktı. Arbedede bazı öğrenciler gözaltına alınırken, akademisyenlerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.
Öte yandan, gözaltına alınan öğrenciler kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. 

Doğan Can Cesur


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