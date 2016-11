Bugüne kadar yaklaşık 7 bin 500 iş insanını İstanbul’da ağırlayan Boğaziçi Zirvesi, bu yıl da dünyadan ve Türkiye’den iş insanlarına, devlet başkanlarına ve bakanlara ev sahipliği yapacak. 3 gün boyunca sürecek olan 7'nci Boğaziçi Zirvesi’nde ‘Gelecek Vizyonu’, ‘Gelişmekte Olan Ülkelere Batı’nın Yaklaşımı’, ‘Yeni İpek Yolu’, ‘Akıllı Şehirler’, ‘Kadının Ekonomideki Yeri’, ‘Spor Endüstrisinin Geleceği’, ‘Yenilenebilir Enerji’ ve ‘Sanatın Ekonomiye Katkısı’ gibi toplamda 22 panel gerçekleştirilecek.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, her zirvede büyük iş anlaşmalarıyla imza atıldığını dile getirerek bu yılki ana temalarının ‘Küresel Gelecek Küresel Hedefler’ olduğunu belirtti. Özgencil, "Küresel geleceği ve önümüzde ki 50 yılı irdeleyeceğiz. Zirvenin bu yılki odak ülkesi ise özel sektör yatırımlarına daha çok ağırlık vermeye başlayan Suudi Arabistan" dedi.

90 ülkeden katılımcı olacak

UİP’in bu yıl 7’ncisini düzenleyeceği Boğaziçi Zirvesi, geçmişte de birçok özel ve resmi anlaşmalara imza atmıştı. Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil’in verdiği bilgilere göre zirveye bu yıl Arjantin’den İngiltere’ye geniş bir coğrafyayı temsil eden 90 ülkenin devlet adamları, özel sektör temsilcileri katılım gösterecek. Şu ana kadar zirveye 1 aydan kısa bir zaman kalmasına rağmen 63 ülkeden olumlu yanıt geldi. Katılımcı sayısının ise 2 bin 100 civarında olması bekleniyor.

Boğaziçi Zirvesi’nin her geçen yıl güçlenerek büyüyen ve sadece bölgeye değil dünyaya hitap eden bir etkinlik haline geldiğini dile getiren Özgencil, 22 panel düzenleneceğini kaydetti. Bankacılık ve finans, telekomünikasyon ve IT, enerji, inşaat, ulaştırma ve savunma sanayii sektörlerinde gerçekleştirilecek B2B görüşmelerle yeni iş fırsatlarının adresi olmaya hazırlanan zirvede 'Spor Endüstrisinin Geleceği'nden 'Akıllı Şehirler ve Yönetimi'ne kadar birçok konu ele alınacak. Özgencil, her yıl odak ülkenin belirlendiği zirvede bu yıl ise odak ülkenin 2030 projeksiyonunu KOBİ’ler ve teknoloji şirketlerine üzerine kuran Suudi Arabistan olduğunu belirtti.

Her zirvede bir anlaşma imzalanıyor

İlki 2010’da düzenlenen zirvede 17 ülkeden 963 katılımcı yer aldı. Katılan 17 ülkenin odaları arasında karşılıklı ticaret anlaşması imzalandı. 2011’deki zirveye 36 ülkeden 1400 kişi katıldı. Zirvede Türkiye ve Ürdün Kentsel Planlama ve Çevrecilik Bakanları arasında imzalanan işbirliği anlaşması öne çıktı. 3’üncü Boğaziçi Zirvesi’nde 80 milyar dolar değerindeki Rus Elbrus Projesi’nin açıklaması ve ilk resmi imzaları atıldı. Zirvenin 4’üncü ayağında 370 milyon dolarlık, Türk, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir firmaları arasında anlaşma imzalandı. 5’inci Boğaziçi Zirvesi’nde katılımcı firmalar arasında 560 milyon dolarlık iş anlaşması yapıldı. Geçen yıl ki zirvede ise katılımcı sayısı 2 bin olurken, şirketler arasında imzalanan 720 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.