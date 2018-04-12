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Boğazın incisinden Dicle'nin kıyısına

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Mezopotamya Koleji’nin desteği ile Diyarbakır’da misafir edilerek bir dizi sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Boğazın incisinden Diclenin kıyısına

12 Nisan 2018 13:55

Proje kapsamında, kültürler arası etkileşim, yardımlaşma ve öğrencilerin sosyal alanda problemlerle karşılaştıklarında yapıcı çözüm önerileri üretmelerini sağlamak gibi konular yer aldı. Kabataş Lisesi öğrencileri Mezopotamya Koleji ev sahipliğinde Bağlar Sakallı Köyü İlkokul öğrencilerine hediyeler götürerek okul binasının boyanmasını ve duvarların grafiti çalışmaları ile renklenmesini sağladı. Daha sonra hastane, sevgi evleri ve tarihi mekanları da ziyaret eden öğrenciler Mezopotamya Kolejindeki arkadaşları ile bir araya gelerek iyi hedeflere ulaşmak için, ellerinden geleni yapar ve inanırlarsa başarabileceklerini ifade eden söyleşilerde bulundu. Kabataş Lisesinde okuyan Mezopotamya Koleji mezunu öğrencilerin de aralarında bulunduğu grup, öğrencilere hedeflerini gerçekleştirirken nasıl bir çalışma programı yapmaları gerektiğini anlattı.

Proje sonrasında Mezopotamya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Adıgüzel ve Kabataş Lisesi öğrencileri Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret edip, ülkenin doğusu ile batısını birleştiren projenin içeriği hakkında bilgi verdi. 

 

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