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Boğazına 6 metrelik inşaat demiri saplandı

Gaziantep’te yaşanan trafik kazası sonrası boğazına inşaat demiri saplanan genç kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Boğazına 6 metrelik inşaat demiri saplandı

08 Mayıs 2017 16:37
Boğazına 6 metrelik inşaat demiri saplandı - Tıkla İzle

Olay, önceki gece Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 nolu caddede seyreden 27 E 4232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir inşaatın önündeki 6 metrelik demire çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camından giren 4 milimetre kalınlığındaki demir önce aracın yolcu koltuğunda bulunan 24 yaşındaki Hande Karaoğlu’nun boğazına saplandı, daha sonra koltuklardan geçerek arka tampondan çıktı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye çağrıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyeye bağlı itfaiye ekiplerinin demiri ön ve arkadan kesmesi sonrası genç kadın araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülerek acil serviste tedavi altına alındı. Hande Karaoğlu’nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep, inşaat demiri


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