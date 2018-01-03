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Boğazına top kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Bursa’da elinde oynadığı topu ağzına atan 8 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti.

Boğazına top kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

03 Ocak 2018 22:24

Olay merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli A.K. ve A.K.’nin 3 çocuğundan biri olan Süreyya K., parktaki çocuklara bakarken elindeki küçük topu ağzına attı. Yakınlarının nefes alamadığı fark etmesi üzerine ağzında topu çıkarmaya çalıştı. Tüm müdahalelere rağmen top çıkmayınca 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Uzun süre nefessiz kaldığı için kalbi duran çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 aylık bebek hayata döndürülemedi.
Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. 

Abdullah Çibir

 

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