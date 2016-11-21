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Boğazından aracın arkasına bağladığı kadını 250 metre sürükledi

Almanya'da 28 yaşındaki bir kadın boğazından iple arabanın arkasına bağlanarak 250 metre sürüklendi. Kadın hayati tehlikeyi atlatamazken, olayın zanlısı 38 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Boğazından aracın arkasına bağladığı kadını 250 metre sürükledi

21 Kasım 2016 17:21

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin Hameln kentinde 28 yaşındaki bir kadın boğazından iple bağlandıktan sonra araçla 250 metre sürüklendi. Ağır yaralanarak helikopterle hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Hameln Şehir Sözcüsü Thomas Wahmes, pazar gecesi meydana gelen olayda, 28 yaşındaki bir kadının yine 38 yaşındaki bir erkek tarafından boynundan halatla arabanın arkasına bağlanarak bir kaç cadde boyunca sürüklendiğini söyledi. Kadının ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldığını söyleyen Şehir Sözcüsü Wahmes kadının hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Polis Sözcüsü Jens Petersen ise 28 yaşındaki kadının yaklaşık 250 metre arabanın arkasından bağlanarak çekildiğini belirterek, kadının vücudunda ayrıca bıçak yaraları ve kırıkların olduğunu bildirdi. 38 yaşındaki zanlının gözaltına alındığını ve yaşanılan olaya misilleme yapılmasından korkulduğu bildirildi.

Öte yandan, erkekle kadının eski sevgili oldukları ve Suriye'den Almanya'ya geldikleri öğrenildi.

Mehmet Koca
 


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