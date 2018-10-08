Boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk 19 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 19 Eylül 2018 tarihinde Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Hayvanların serinlemesi için oluşturulan havuza Kerim Y. (3) ve kuzeni Asaf Likos (2) düşerek boğulma tehlikesi geçirmişti. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kuzenlerden Likos 19 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Asaf Likos için Kazımpaşa Mahallesi'nde bulunan Yukarımahalle Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Küçük çocuk, sevenlerinin duaları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki Kerim Y.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.