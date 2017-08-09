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Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi elektrik kablosu ile kurtardılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi plajdaki vatandaşlar elektrik kablosu ile kurtardı.

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi elektrik kablosu ile kurtardılar

09 Ağustos 2017 18:25

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli-Alaplı arasındaki halk plajında serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirince vatandaşlardan yardım istedi. Zonguldak'ın Ereğli-Alaplı ilçeleri arasındaki plajda vatandaşlar, rüzgar ve dalga nedeniyle getirilen suya girme yasağına uymadı.

Denizde bir kişinin çırpındığını gören vatandaşlar cankurtaranlarla beraber boştaki elektrik kablosunu kullanarak boğulma tehlikesi geçiren şahsı kıyıya çekti. Dalgalı denizde ayağına kramp girdiği öğrenilen şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerine iyi olduğunu söyleyerek olay yerinden ayrıldı. 

Vedat Kılıç
 

Etiketler: elektrik kablosu, Zonguldak


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