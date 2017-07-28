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Boğulmalara karşı megafonlu uyarı

Antalya’nın Alanya ilçesinde plaj işletmecisi dalgalı denize giren yerli ve yabancı tatilcileri boğulmalara karşı megafonla uyarırken, bir yandan da nöbet tutuyor.

Boğulmalara karşı megafonlu uyarı

28 Temmuz 2017 10:41

Alanya’nın İncekum Halk Plajı işletmecisi Ahmet Erdoğan, aşırı rüzgar ve denizin dev dalgalar oluşturması nedeniyle yerli ve yabancı tatilcileri boğulma olaylarına karşı megafonla uyarıyor. Tatilcilere megafonla seslenen Erdoğan, dalgaların yoğun olduğunu ve fazla açılmalarını istiyor. Cankurtaran olarak da görev yapan Ahmet Erdoğan, gün boyu plajda elinde megafon ile nöbet tutuyor.

Erdoğan, plaja gelen tatilcilerin can güvenliği için sürekli uyarılarda bulunduklarını söyledi. Denizde gelgitlerin artığını belirten Erdoğan, "İstanbul'da yağan aşırı yağmurun etkisi buraya kadar geldi. Denizde büyük dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle boğulma vakaları meydana geliyor. Gün boyu can kaybı yaşanmaması nöbet tutarak sürekli uyarılarda bulunuyorum" dedi.

Tatilciler ise uyarıları doğru bulduklarını belirtti. 

Recep Erdoğan

Etiketler: antalya, boğulma, uyarı


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