Boko Haram’ın canlı bomba olarak kullandığı çocuk sayısı 4 kat arttı

UNICEF, Boko Haram terör örgütünün 1 Ocak 2017'den bu yana 83 çocuğu intihar bombacısı olarak kullandığını açıklayarak, "canlı bomba" olarak kullanılan çocuk sayısının 2016 yılına oranla 4 kat arttığı bildirildi. Çocukların 55’inin kız çocuğu olduğu ve çoğunluğunun da 15 yaşının altında olduğu kaydedilirken, 27'sinin ise erkek çocuğu olduğu belirtildi. UNICEF, geçen yıl 19 çocuğun Boko Haram terör örgütü militanları tarafından intihar bombacısı olarak kullanıldığını bildirdi.

UNICEF yayınladığı bir bildiride, Nijerya'nın kuzeydoğusunda özellikle kız çocuklarının acımasızca ve bilinçli olarak Boko Haram tarafından intihar bombacısı olarak kullanılmasındaki korkunç artışın endişe verici olduğunu belirtti.

Nijerya, Nijer, Kamerun ve Çad’ın bir bölümünü kapsayan Çad Gölü bölgesini ele geçirmeye çalışan Boko Haram, Nisan 2014'te kuzeydoğudaki Nijerya’nın Chibok kasabasında 200'den fazla kız çocuğunu kaçırmıştı. Yardım grupları, Boko Haram’ın binlerce yetişkin ve çocuğu kaçırdığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 2009'dan bu yana Nijerya'daki şiddet olaylarında yaklaşık 20 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da ciddi bir güvenlik sorunu olarak varlığını hala hissettiriyor.