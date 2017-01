Yalova’da devam eden Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın yarı final maçlarında, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenörler, hakemler ve sporcular, yapılacak referandum için hep bir ağızdan 'evet' diyerek destek verdi.

Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, ”Türkiye’nin dört bir tarafında düşmanlar var. İstiklal ve istikbal savaşının içerisinde bulunduğumuz bir dönemdeyiz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere ve Türk milletine bir çağrısı var. Ülkemiz bir referanduma gidiyor. Referandumda anayasanın bazı maddelerinin değişmesi söz konusu. Cumhurbaşkanımızın, partili cumhurbaşkanı olarak ülkenin başında, hükümetin başında olması söz konusu. Türkiye’nin çok acil ve rahat hareket edebilmesi için sistemin değişmesi lazım. Her ne kadar rejimden bahsedenler olsa bile, bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Sistem tıkanmış durumda. Bürokratik engellerin aşılması için partili cumhurbaşkanlığının olması lazım. Bu yarışta biz de 'varız’ diyoruz. Sporu politikayla karıştırma gibi bir düşüncemiz asla yok. Bugün burada ‘biz de varız’ diyen arkadaşlarımız her düşünceye ve partiye sahip insanlar. Bizim için din, dil, ırk, görüş, mezhep hiç önemli değil. Önemli olan sporun evrensel olması. Bizim de evrensel değerlere saygı duymamız. Ülkenin geleceği, bin yılı, belki on bin yılının temellerinin atılacağı bu mücadelede bizler ‘evet’ diyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, 28 Ocak Cumartesi günü oynanacak final maçlarıyla son bulacak.

Erdinç Bulun