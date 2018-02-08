Boks eldiveniyle ev hanımlarına girişimcilik konferansı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ev hanımlarının girişimcilik ruhunu arttırmak için boks eldiveniyle “Girişimci Kadın konferansı” Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi’nde düzenledi. Konferansa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Süeda Tuğcu, girişimci Elif Adem ve ev hanımları katıldı. Konferansta konuşan girişimci Elif Adem, ev hanımlarına kendi hayat hikayesini anlatarak nasıl girişimci olunacağını anlattı. Elif Adem konuşması sırasında pembe boks eldiveniyle konferans vermesi izleyicilerin dikkatini çekti. Konferans sonunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, girişimci Elif Adem’e çiçek takdim etti.

“Tüm ihtiyaçları bilen kadınlar, en iyi yerine getiren yine kadınlar”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa ilçemizin 500 bin nüfusunun yarısının kadın olduğunu ve bu ilçede yaşayan bütün kadınlarımızın da sorumluluklarının olduğunu bir kenara koyarsak, bizler de yerel yönetimler olarak hassasiyetlerimizi sizinle paylaşmak durumundayız. İlçemizdeki tüm ihtiyaçları bilen kadınlar, en iyi yerine getiren yine kadınlar. Ev hanımlarımızın ürettikleri ürünleri satış ofislerimizde satıyoruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç