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Boks Federasyonu da dolarları bozdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dövizlerinizi bozdurun” çağrısına bir destek de Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten geldi.


05 Aralık 2016 19:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “dolarları ve eurolarınızı bozdurun” çağrısına destek veren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Türkiye üzerinde dünya tarafından oynanan büyük oyunlar var. Bunlar 7 Şubat'ta başladı, daha sonra 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi ile üst akıl ve onun uzantısı olan FETÖ ve başka bütün Türkiye aleyhindeki örgütlerin bir araya gelmesiyle yapılmış bir operasyondur. Ama Türk milletinin bu direnişini, ayağa kalkışını hiç beklemiyorlardı. Halkın ve Hakk'ın hesabını yapamadılar. Dolayısıyla Türk milleti göstermiş olduğu birlikle bunu savuşturdu" dedi.

Bütün dünyanın ekonomik olarak Türkiye’yi çökertmeye çalıştığını söyleyen Gözgeç, “Cumhurbaşkanımızın dolarlarınızı bozdurun yönünde bir çağrısı oldu. Bizler de Türk Boks Federasyonu olarak 40 bin dolar ve 150 bin euroyu katkımız olsun diye hemen bugün TL’ye dönüştürdük. Dolayısıyla bu ekonomik pakete ilaveten bizim bugünkü desteğimizi tüm spor kamuoyuna, tüm sporculara ve federasyonlara buradan çağrı yapıyorum; herkes federasyon bütçesi içinde veya şahsi parasını TL’ye çevirsin” şeklinde konuştu.  

Etiketler: boks federasyonu, dolar bozdurma


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