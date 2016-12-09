Türkiye Boks Federasyonu Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Çınar yaptığı açıklamada, Konya'nın boks tarihine bakıldığı zaman, özellikle de milli takım seviyesinde, ismini altın harflerle yazdırmış sporcuların çıktığını, ancak geride kalan son 10 yıllık periyotta Konya boksunun büyük bir imaj ve değer kaybına uğradığını, dolayısıyla da Türk boksunda esamesinin okunmadığını kaydetti.

Boksu seven herkes ve herkesimle Konya boksunun imajını yeniden kazandıracaklarını söyleyen Çınar, bu spora çok önem veren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın olimpiyatlardan madalyasız dönülmesine üzüldüğünü dile getirdi.

Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın talimatları sonucunda Konya'da sporcu ve kulüp sayısını artıracaklarının altını çizen Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Çınar, “Konya'da boksa gönül veren insanları bir çatı altında toplamak lazım. Öncelikli olarak, bir araya gelerek ve bir arada durarak, Konya boksunun sorunlarını çözmeliyiz. Boksa gönül veren yöneticilerin bu ayrışmaları nedeniyle Konya'nın Türkiye'de büyük bir imaj kaybına uğradığını düşünüyorum. Sadece imaj kaybetmedi, değer de kaybetti. Halbuki, Türkiye'de 'boks' denildiği zaman ya da 'milli takım' denildiği zaman, kilolarında ismi tahtaya ilk yazılan sporcular Konya'dan olurdu. Konya boksunun gerçekten bir imajı ve sporcularının da bir değeri vardı. Şimdi soruyorum Konya boksunu yönetenlere; son 10-15 yılda milli takımlara kaç sporcu verildi? Ya da kaç sporcumuz uluslararası müsabakalarda kürsüye çıktı? Çünkü, sen-ben kavgası Konya boksunu bitirme noktasına getirdi. Dolayısıyla önce içerideki bu kavgayı bitirmek lazım. Ödenek yokluğu ya da malzeme eksikliği şu veya bu mazeret gösterilmesin. İnsanlar egolarını bir kenara bırakacaklar ve Konya boksu için el ele verecekler. Boksumuzun 70 ve 80'li ruhu yakalaması için de başka çıkar yolu yok. Konya'nın boksu da, boks salonu de kimsenin tekelinde değil. Kavgadan ve gürültüden beslenmeden Konya boksuna ne gibi yararım olur, onun mücadelesini vereceğim" diye konuştu.

Recep Çınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın Konya'ya hem tesisleşme hem de sportif anlamda büyük önem verdiklerini dile getirerek her iki isime de teşekkür etti.