Olay, Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Avrupa şampiyonu boksör kardeşler Muratcan Buğra (25), Alptuğ (26) ve ağabeyleri Bahadırhan Börteçine Öner (29) 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Bahadırhan Börteçine ve Alptuğ Öner bacaklarından yaralandı. Muratcan Buğra Öner ise yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, olaya karıştığı ileri sürülen Abdullah Y. (26), Metin S. (26), Serkan B. (28) ve Hamit Ç.'yi (22) yakaladı. Emniyette sorgulanan zanlılar adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirildi. Bu sırada zanlılardan biri "Ne Mutlu Türk'üm diyene" dedi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe