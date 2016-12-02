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Boksöre silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana'da boksör kardeşlere ve ağabeylerine silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Boksöre silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi

02 Aralık 2016 15:15
Boksöre silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Olay, Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Avrupa şampiyonu boksör kardeşler Muratcan Buğra (25), Alptuğ (26) ve ağabeyleri Bahadırhan Börteçine Öner (29) 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Bahadırhan Börteçine ve Alptuğ Öner bacaklarından yaralandı. Muratcan Buğra Öner ise yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, olaya karıştığı ileri sürülen Abdullah Y. (26), Metin S. (26), Serkan B. (28) ve Hamit Ç.'yi (22) yakaladı. Emniyette sorgulanan zanlılar adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirildi. Bu sırada zanlılardan biri "Ne Mutlu Türk'üm diyene" dedi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, boksör


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