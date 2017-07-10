Boksta 11 madalya kazandık

Başkent Sofya’da oynanan final müsabakalarının ardından gençlerde 1 gümüş, 4 bronz kazanan milli takımımız, yıldızlarda ise şampiyonayı 2 altın, 4 bronz ile tamamladı.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kazanılan madalyaların kadın boksunda Türkiye'yi bekleyen parlak geleceğin habercisi olduğunu belirterek, bu başarıları 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda alınacak madalyalarla taçlandırma hedefiyle yollarına devam edeceklerini kaydetti.
Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımız şöyle:
Gençler
60 kg Çağla Aluç - Gümüş
57 kg Havanur En - Bronz
64 kg Cansel Otlu - Bronz
69 kg Ayşegül Sağır - Bronz
81 kg Makbule Uysal - Bronz
Yıldızlar
80+ Büşra Işıldar - Altın
80 kg Sena Erdoğan - Altın
46 kg Melike Güneş - Bronz
50 kg Kardelen Çinkaya - Bronz
63 kg Gülcan Argan - Bronz
70 kg Ece Manavoğlu - Bronz
Mürselin Kılıç