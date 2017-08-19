Boksta 2 altın, 6 bronz

Ukrayna'nın Zhytomyr şehrinde düzenlenen turnuvada geçtiğimiz yıl gençlerde dünya üçüncüsü olan milli boksör Necat Ekinci, finalde Finlandiyalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Yine geçtiğimiz yılın gençler dünya şampiyonu olan 64 kg'da milli boksör Tuğrulhan Erdemir de ev sahibi Ukrayna'dan rakibi karşısında çıktığı final müsabakasında zorlanmadı ve çok güzel bir oyunla galip gelerek altın madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.

49 kg Fırat Dayan, 52 kg Azad Demirhan, 56 kg Ahmet Çikot, 81 kg Ozancan Aslantaş ve 91 kg boksör Berat Acar ve +91 kg’da Abdullah Kuzu ise yarı finalde rakiplerine yenilerek bronzda kaldı.