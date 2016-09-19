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Bölgesel Amatör Lig’de heyecan başlıyor

2016-2017 sezonunda 12 grupta oynanacak Bölgesel Amatör Lig’de heyecan bu hafta başlıyor.

Bölgesel Amatör Ligde heyecan başlıyor

19 Eylül 2016 15:21

Malatya’yı Yeşilyurt Belediyespor ve İnönü Üniversitesi’nin temsil ettiği Bölgesel Amatör Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalar heyecan fırtınasına sahne olacak. Bölgesel Amatör Lig’in ilk haftasında Yeşilyurt Belediyespor sahasında 62 Dersimspor’u ağırlarken, İnönü Üniversitesi ise deplasmanda Adıyaman 1954 takımına konuk olacak.Karşılaşmalar 25 Eylül Pazar günü saat: 15.00’de oynanacak.

"Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun"
Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan ASKF Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya’yı temsil edecek Yeşilyurt Belediyespor ve Adıyaman 1954 takımlarına başarılar diledi. Bölgesel Amatör Lig’de çekişmeli ve de heyecanlı müsabakaların futbolseverleri ve kulüpleri beklediğini belirten Özdemir, “Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Bu sezon da ligimiz büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olacak. Malatya’yı temsil eden Yeşilyurt Belediyespor ve İnönü Üniversitesine başarılar diliyorum. Umarım Malatya için de güzel bir sezon olur” diye konuştu.

Bölgesel Amatör Lig’de statü
BAL'da 12 grup birincisi statüde belirlendiği şekilde play-off turuna yükselecek. Bu turda oluşan 6 eşleşme tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanacak ve galipler Spor Toto 3. Lig'e yükselecek. Bu turda mağlup olan 6 takım bir kez daha statüye göre eşleştirilecek ve yine tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak 3 eşleşmenin galibi Spor Toto 3. Lig'e çıkacak son 3 takımı oluşturacak. 

Mehmet Türel

Etiketler: bölgesel amatör lig


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