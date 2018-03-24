Bölgesel incelme tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

Doğal yollarla kilo vermek deyince akla ilk gelen kavram spor olsa da günümüzde herkes için spora haftanın belirli günlerini ayırıp bir düzen oturtmak mümkün olmayabiliyor. Yağlarından kurtulmak isteyen kişiler için alternatif olarak görülen Bölgesel incelmenin sağlıklı bir yöntem olduğunu belirten Uzman Dermatolog Dr. Fulya Tezel, "Vücuda ısı enerjisi göndererek yağ hücrelerinin parçalanmasını ve sonrasında vücuttan doğal yollarla atılmasını sağlayan yöntemler mevcut. Bu yöntemlerin genel adına bölgesel incelme deniyor. Karın bölgesi, diz üstü, iç bacak ve basen bölgelerine yapılan uygulamada tamamen yağa odaklanılıyor ve hedef noktaya eşit derecede enerji yollanıyor. Böylece kilolar vücuttan doğal yollarla atılıyor. Bölgesel incelme uygulamasında su tüketimi oldukça önemli. Uygulamaya başlamadan önceki süreçte 3 gün boyunca 2,5 litre su tüketilmesi gerekiyor. Bunun sebebi ise su oranının vücuttaki yağın algılanmasına yardımcı olmasıdır” dedi.

Dr. Tezel, uygulama bir uzman tarafından yapıldığında ciltte herhangi bir sarkma meydana gelmesi gibi bir riskin olmadığını da sözlerine ekledi.

''Bölgesel incelme tedavisi herkese uygulanmıyor''

Bölgesel incelme uygulamaların bazı kişilere uygulanmadığına dikkat çeken Dr. Tezel, "Hamilelerde, kalp pili kullananlarda ve ciddi kalp problemi olanlar bölgesel incelme uygulaması yaptıramıyor. Ayrıca uygulama yapılacak olan bölgede herhangi bir metal protez bulunmaması gerekiyor. Metal proteze sahip kişiler bu uygulamadan yararlanamıyor. Öte yandan, ihtiyacı olmayan kişiler için de bölgesel incelme tedavisi uygulamak bir anlam ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.

"Yağ oranı yüksek kişilerde daha iyi sonuç alınıyor"

Yağ oranı yüksek olan kişilerde bölgesel incelme uygulamaları ile daha iyi sonuç alındığını ve seans sürelerinin daha kısa olduğunu ifade eden Dr. Tezel, "Bu ters oranın sebebi, kullanılan cihazların yağlara odaklanıyor olması. İnsan bedeninde yağ oranı fazla olduğunda cihazlar da daha kolay bir şekilde yağları saptıyor ve müdahale ediyor. Bahar aylarını formda geçirmek ve yazı fit bir vücutla karşılamak isteyenlerin başvurabileceği bir yöntem olarak bölgesel incelme çağımızın sorunlarından biri olan kilo problemlerine alternatif çözümlerden biri" şeklinde konuştu.