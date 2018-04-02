Boliç ve Gomez'i yakaladı! Sırada Alex var

Galatasaray'a geldiği günden bu yana muhteşem bir performans sergileyen Bafetimbi Gomis bu sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 26 gol atmayı başardı. Süper Lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu rekoruna bir adım daha yaklaşan Gomis 26'şar gollü Elvir Boliç ile Mario Gomez'i yakaladı. Gomis kalan 7 maçta 3 gol daha atmayı başlarısa 28 gollü Alex'in tahtından ederek yeni rekorun sahibi olacak.

Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcular:

Alex de Souza: 28 gol

Mario Gomez: 26 gol

Elvir Boliç: 26 gol

Bafetimbi Gomis: 26 gol