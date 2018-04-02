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Boliç ve Gomez'i yakaladı! Sırada Alex var

Trabzonspor maçında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Bafetimbi Gomis, ligde çıktığı 26. maçında 26. golünü attı ve 28 gollü Alex'e bir adım daha yaklaştı.

Boliç ve Gomezi yakaladı! Sırada Alex var

02 Nisan 2018 08:57

Galatasaray'a geldiği günden bu yana muhteşem bir performans sergileyen Bafetimbi Gomis bu sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 26 gol atmayı başardı. Süper Lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu rekoruna bir adım daha yaklaşan Gomis 26'şar gollü Elvir Boliç ile Mario Gomez'i yakaladı. Gomis kalan 7 maçta 3 gol daha atmayı başlarısa 28 gollü Alex'in tahtından ederek yeni rekorun sahibi olacak.

Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcular:

Alex de Souza: 28 gol
Mario Gomez: 26 gol
Elvir Boliç: 26 gol
Bafetimbi Gomis: 26 gol 

Etiketler: alex, Bafetimbi Gomis, galatasaray

 

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