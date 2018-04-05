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Bollywood’un ‘Padişah’ lakaplı aktörü Salman Khan'a 2 sene hapis cezası

Bollywood’un ‘Padişah’ lakaplı aktörü Salman Khan, iki yaban geyiğini öldürmekten 2 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Bollywoodun Padişah lakaplı aktörü Salman Khana 2 sene hapis cezası

05 Nisan 2018 13:35

Hindistan’ın Jodhpur şehri Başyargıcı Dev Kumar Khatri, Salman Khan’a iki yaban geyiğini öldürmekten 2 sene hapis cezası verirken, aynı davada yargılanan diğer Bollywood aktörleri Saif Ali Khan, Tabu, Sonali Bendre ve Nilima ise serbest bırakıldı. 

1998 yılında bir filmde oynamak için Jodhpur'un Kankarı kasabasına giden ünlü aktör Salman Khan hakkında çıktığı avda Yaban Hayvan Koruma Yasası'nın 51. maddesine muhalif olarak iki yaban geyiğini öldürdüğü ve yasa dışı olarak ormana girdiği iddiasıyla aynı yıl dava açıldı. 20 yıldır devam eden davanın son duruşması 28 Mart'ta görüldü. Mahkeme kararı ise bugün açıklandı. Hapis cezası üç yıldan az olduğu için Salman’ın aynı mahkemeye kefaletle salıverilmesi için itirazda bulunabileceği ifade edildi.  

 

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