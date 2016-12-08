15 Temmuz FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bolu Belediyesi’nde işten uzaklaştırılan 17 belediye personelinden 12'si ihraç edildi. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile işlerine geri dönen 5 personelin ise 3'ü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Bolu Belediyesi disiplin kurulu tarafından işten çıkartıldı.

Bolu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında CHP'li meclis üyesi Erhan Beykoz'un işten atılan 3 kişi hakkında Alaaddin Yılmaz'dan bilgi istedi. Başkan Yılmaz, kişileri tanımadığını ve sosyal medya üzerinden yazılanları görmediğini ifade ederek yapılan saygısızlığa müsaade edemeyeceğini söyledi. Yılmaz, “Çoğu kurumda olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bolu Belediyesi'nde de soruşturmalar yapıldı. İşten uzaklaştırılan personellerden bazıları çıkarılan KHK ile işlerine geri döndüler. Bunların arasında benim müdür olarak görevlendireceğim kişiler de var" şeklinde konuştu.

“Siyaset yapacaklar başka yere gitsin”

İşten çıkarılan 3 belediye personelinin bir daha geri dönmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Başkan, "Ben 13 yıldır Bolu Belediyesi'nde çalışan kimsenin sakalı, bıyığı veya siyasi düşüncesi ile ilgilenmedim. Benim için önemli olan nasıl düşündüğü değil nasıl iş yaptığıdır. Başka bir belediye olsaydı böyle davranmayabilirdi. Türkiye'de örnekleri çok fazla. Ama benim bu davranışıma karşılık bazı arkadaşlar AK Parti'li bir belediyede çalışırken sosyal medya hesapları üzerinden lüzumsuz şeyler yapıyorlar. Hem Ak Partili belediye çalışacaksın, hem de Başbakan ve Cumhurbaşkanına küfür edeceksin. Kimsenin böyle bir şansı yok. Kişiler siyaset yapacaklarsa bunun yolu da belli. Gidecekler siyasi partilerde yapacaklar. İşten çıkarılan bu kişiler bir daha kesinlikle geri dönemezler" ifadelerini kullandı.

Faruk Çidem

