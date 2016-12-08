Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bolu Belediyesi’nden 3 işçi çıkartıldı

Bolu Belediyesi’nden 3 işçi çıkartıldı

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Bolu Belediyesi’nde çalışan 3 işçi işten çıkartıldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Kimse ekmek yediği kaba işemeyecek. Hem Ak Partili belediyede çalışacaksın, hem de Başbakan ve Cumhurbaşkanına küfür edeceksin. Kimsenin böyle bir şansı yok. Kişiler siyaset yapacaklarsa bunun yolu da belli” diye konuştu.


08 Aralık 2016 11:36

15 Temmuz FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bolu Belediyesi’nde işten uzaklaştırılan 17 belediye personelinden 12'si ihraç edildi. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile işlerine geri dönen 5 personelin ise 3'ü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Bolu Belediyesi disiplin kurulu tarafından işten çıkartıldı.

Bolu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında CHP'li meclis üyesi Erhan Beykoz'un işten atılan 3 kişi hakkında Alaaddin Yılmaz'dan bilgi istedi. Başkan Yılmaz, kişileri tanımadığını ve sosyal medya üzerinden yazılanları görmediğini ifade ederek yapılan saygısızlığa müsaade edemeyeceğini söyledi. Yılmaz, “Çoğu kurumda olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bolu Belediyesi'nde de soruşturmalar yapıldı. İşten uzaklaştırılan personellerden bazıları çıkarılan KHK ile işlerine geri döndüler. Bunların arasında benim müdür olarak görevlendireceğim kişiler de var" şeklinde konuştu.

“Siyaset yapacaklar başka yere gitsin”
İşten çıkarılan 3 belediye personelinin bir daha geri dönmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Başkan, "Ben 13 yıldır Bolu Belediyesi'nde çalışan kimsenin sakalı, bıyığı veya siyasi düşüncesi ile ilgilenmedim. Benim için önemli olan nasıl düşündüğü değil nasıl iş yaptığıdır. Başka bir belediye olsaydı böyle davranmayabilirdi. Türkiye'de örnekleri çok fazla. Ama benim bu davranışıma karşılık bazı arkadaşlar AK Parti'li bir belediyede çalışırken sosyal medya hesapları üzerinden lüzumsuz şeyler yapıyorlar. Hem Ak Partili belediye çalışacaksın, hem de Başbakan ve Cumhurbaşkanına küfür edeceksin. Kimsenin böyle bir şansı yok. Kişiler siyaset yapacaklarsa bunun yolu da belli. Gidecekler siyasi partilerde yapacaklar. İşten çıkarılan bu kişiler bir daha kesinlikle geri dönemezler" ifadelerini kullandı. 

Faruk Çidem
 

Etiketler: Bolu Belediyesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç