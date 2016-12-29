İstanbul ile Ankara arasında bulunan Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı ve TEM otoyolu geçişi yoğun kar yağışı sonrasında adete beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışının yoğun olduğu anlarlar da duran vatandaşlar muhteşem manzarası olan Bolu Dağını fotoğraflayıp bu anı ölümsüzleştiriyorlar.

Kar yağışı sonrasında ekiplerin uğraşı sonrasında yollar açılırken yol kenarlarında araçların mola verdiği tesislerde kar nerede ise 1 metreye yaklaşıyor.

Bolu Dağında bir tesisteki salıncak ise macera severlerin uğrak yeri oldu. Kar yağışı altındaki salıncakta sallanarak değişik bir heyecan yaşıyorlar.

Ali Yıldız