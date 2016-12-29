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Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı yağan kar yağışı sonrasında manzarası ile hayran bırakıyor.

Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi

29 Aralık 2016 14:55
Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi - Tıkla İzle

İstanbul ile Ankara arasında bulunan Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı ve TEM otoyolu geçişi yoğun kar yağışı sonrasında adete beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışının yoğun olduğu anlarlar da duran vatandaşlar muhteşem manzarası olan Bolu Dağını fotoğraflayıp bu anı ölümsüzleştiriyorlar.
Kar yağışı sonrasında ekiplerin uğraşı sonrasında yollar açılırken yol kenarlarında araçların mola verdiği tesislerde kar nerede ise 1 metreye yaklaşıyor.

Bolu Dağında bir tesisteki salıncak ise macera severlerin uğrak yeri oldu. Kar yağışı altındaki salıncakta sallanarak değişik bir heyecan yaşıyorlar. 

Ali Yıldız

Etiketler: Bolu Dağı, kar


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