Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 30 dakika ulaşıma kapandı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 30 dakika ulaşıma kapandı

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde su damacanası taşıyan TIR’ın bariyerlere çarparak savrulması sonrasında ulaşım 30 dakika kapalı kaldı. Kaza sonrasında su damacanaları yol savruldu.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 30 dakika ulaşıma kapandı

25 Ocak 2017 11:59
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 30 dakika ulaşıma kapandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10:25’de meydana geldi. İstanbul istikametine giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalı su damacanası yüklü TIR, hafif şekilde devam eden kar yağışı sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk önce bariyerlere çarptı ardından yol ortasına savruldu. Araçta bulunan damacanalar yola savruldu. TIR sürücüsü Pevrul Atak kazadan yara almadan kurtulurken, ulaşım 30 dakika kapalı kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, TIR sürücüsü, “Tünelden çıktıktan sonra kar yağışı nedeniyle aracım kaydı. Kar lastiklerimin olmasına rağmen zeminin kaygan olması nedeniyle duramadım” dedi. Karayolları ve itfaiye ekipleri yolu temizlemesinin ardından trafik ulaşıma açıldı. 

Etiketler: tem otoyolu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!