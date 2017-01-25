Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10:25’de meydana geldi. İstanbul istikametine giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalı su damacanası yüklü TIR, hafif şekilde devam eden kar yağışı sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk önce bariyerlere çarptı ardından yol ortasına savruldu. Araçta bulunan damacanalar yola savruldu. TIR sürücüsü Pevrul Atak kazadan yara almadan kurtulurken, ulaşım 30 dakika kapalı kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, TIR sürücüsü, “Tünelden çıktıktan sonra kar yağışı nedeniyle aracım kaydı. Kar lastiklerimin olmasına rağmen zeminin kaygan olması nedeniyle duramadım” dedi. Karayolları ve itfaiye ekipleri yolu temizlemesinin ardından trafik ulaşıma açıldı.