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Bolu Dağı Tüneli meydana gelen kazalar nedeniyle kapatıldı

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti meydana gelen iki farklı kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


03 Kasım 2016 18:07

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Düzce il sınırında meydana geldi. Mehmet Adıbelli yönetimindeki 20 V 2319 plakalı otomobil, birinci viyadük üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında otomobilde bulunan Semiha Adıbelli yaralanırken aağlk ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı. Bu kazanın hemen sonrasında Serkan İnönü yönetimindeki 06 DC 9766 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesiyle bariyerlere çarparak durabildi.

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti karayolları ekipleri tarafından kapatıldı. Yetkililer baş bir kaza yaşanmaması için trafiğin kapatıldığını ifade ettiler. Ulaşım D-100 karayoluna yönlendirilirken, ulaşım 1 saat 45 dakika sonra açıldı. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem
 

Etiketler: bolu dağı tüneli


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