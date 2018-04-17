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Bolu Dağı Tüneli’nde kaza: 1 ölü

Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde 2 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bolu Dağı Tünelinde kaza: 1 ölü

17 Nisan 2018 21:49

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Zeki Salih (64) idaresindeki 01 DJK 75 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen Barış Sekmen yönetimindeki 44 HE 733 plakalı tıra tünel içerisinde hızla arkadan çarptı. 

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen tırın çekici kısmında sıkışan sürücü Zeki Salih’in olay yerinde yaşamını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Zeki’nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Faruk Çidem

Etiketler: bolu dağı tüneli, trafik kazası

 

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