Diğer
Kategoriler

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza trafiği durdurdu

Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazası, yaklaşık 30 dakika trafiğin durmasına neden oldu.

Bolu Dağı Tünelinde kaza trafiği durdurdu

22 Şubat 2017 12:02

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.00'da Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi.
İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Aed Abdulaziz idaresindeki 55 AAZ 65 plakalı araç, aynı istikamette giden Ökkeş Murat Taşkale idaresindeki 34 VE 0072 plakalı otobüse Bolu Dağı Tüneli içinde yandan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Bolu Dağı TEM Otoyolu, Abant Kavşağı'ndan tünel girişine kadar 30 dakika trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında kaza yapan araçlar kaldırılarak trafik tekrar açıldı.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem
 

Etiketler: bolu dağı tüneli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!