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Bolu Dağı ve kent merkezinde yoğun kar yağışı

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı ve kent merkezini beyazlara bürüdü.


31 Aralık 2016 11:57

Bolu'da yeni yıla saatler kala başlayan kar yağışı Bolu Dağı D-100 karayolu ve Tem Otoyolu mevkiilerinde etkili oldu. Bolu Dağı'nda devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadılar. Karayolları ekipleri trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için sabahın ilk saatlerinden itibaren tuzlama çalışmalarına başladılar. Gün boyunca devam edeceği öğrenilen kar yağışı nedeniyle yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, kış lastiği yada zincirsiz yola çıkmamalarını söyledi.
Sabah saatlerinde kent merkezinde de etkili olan kar yağışıyla Bolulular güne beyaz örtüyle uyandılar.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem 

 

Etiketler: Bolu Dağı


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