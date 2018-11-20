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Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor!

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor!
Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor!

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor! - Tıkla İzle

İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sis sürücülere zor anar yaşatıyor. Bolu Dağı Tünelinin Ankara istikametine bakım çalışması nedeniyle kapalı olması nedeniyle sürücüler D/100 karayolu Bolu Dağından geçmek zorunda kalıyorlar. Sisin etkili olduğu yolda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ilerlemekte zorlanıyorlar. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor. 

Yetkililer sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve yakın takip yapmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.  

Ali Yıldız
 

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