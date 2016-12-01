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Bolu Dağı’nda kar lastiği uygulaması

Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Bolu Dağı’nda geçiş yapan araçlar üzerinde kar lastiği uygulaması yaptı. Kar lastiği takmayan sürücülere 602 TL para cezası uygulanacak.


01 Aralık 2016 12:50

D-100 karayolu Bolu Dağı Polisevi’nin önünde yapılan kar lastiği uygulamasında polis ekipleri İstanbul istikametine giden araçların lastikleri cihazlarla kontrol edilerek standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi.
Şehirlerarası yollarda 1 Aralık ile 1 Nisan arasında ticari araçlara zorunlu kış lastiği şartı getirildiğini belirten Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Sönmez, "Ülkemizde 2012 yılından bu yana ticari araçlara kar lastiği mecburiyeti getirildi. Bu yıl da 1 Aralık tarihi itibariyle otobüs terminali ve şehirlerarası yollarımızda kar lastiği uygulamasına başladık. Ekiplerimiz ticari araçlarda denetimler yaparak kar lastiklerini kontrol edecekler. Kar lastiği uygulamasına uymayanlar olursa 602 TL idari para cezasını uygulayacağız. Kar lastiği olmayanlara da para cezası uygulandıktan sonra gerekli belgelerini verip bir sonraki durakta lastiklerini değiştirmeleri konusunda uyarıyoruz" dedi. 

Bülent Velioğlu
 

Etiketler: Bolu Dağı


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