D-100 karayolu Bolu Dağı Polisevi’nin önünde yapılan kar lastiği uygulamasında polis ekipleri İstanbul istikametine giden araçların lastikleri cihazlarla kontrol edilerek standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Şehirlerarası yollarda 1 Aralık ile 1 Nisan arasında ticari araçlara zorunlu kış lastiği şartı getirildiğini belirten Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Sönmez, "Ülkemizde 2012 yılından bu yana ticari araçlara kar lastiği mecburiyeti getirildi. Bu yıl da 1 Aralık tarihi itibariyle otobüs terminali ve şehirlerarası yollarımızda kar lastiği uygulamasına başladık. Ekiplerimiz ticari araçlarda denetimler yaparak kar lastiklerini kontrol edecekler. Kar lastiği uygulamasına uymayanlar olursa 602 TL idari para cezasını uygulayacağız. Kar lastiği olmayanlara da para cezası uygulandıktan sonra gerekli belgelerini verip bir sonraki durakta lastiklerini değiştirmeleri konusunda uyarıyoruz" dedi.

Bülent Velioğlu

