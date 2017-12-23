Diğer
Kategoriler

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor

23 Aralık 2017 09:38

Bolu’da dün gün boyu devam eden sağanak yağışın ardından gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde hafif şekilde başlayan kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı'nda sürücüler, zincirsiz yola çıkmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Karayolları ekipleri kar yağışının beklendiği ilk saatlerden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu üzerinde hazır şekilde beklemeye başladı. Karayolu ve otoyolun kapanmaması için 154 personel, 1 kar püskürtme, 1 arazöz, 13 karla mücadele, 2 yükleyici, 1 yangın müdahale aracıyla 24 saat boyunca çalışıyor. 

Faruk Çidem
 

Etiketler: bolu, kar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç