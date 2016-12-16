Bolu’da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde ulaşımda zor anlar yaşandı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Bolu Dağı’nda trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için karayolları ekipleri teyakkuz halinde bulundular. Sürücüler ışıklı tabelalarla kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülerin araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem