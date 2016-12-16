Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

İstanbul Ankara karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu ve D-100 karayolu beyaza büründü.


16 Aralık 2016 10:14

Bolu’da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde ulaşımda zor anlar yaşandı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Bolu Dağı’nda trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için karayolları ekipleri teyakkuz halinde bulundular. Sürücüler ışıklı tabelalarla kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülerin araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

Etiketler: Bolu Dağı, kar yağışı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç