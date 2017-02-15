İstanbul ve Ankara arasında en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM otoyolunda kar yağışı şiddetini artırdı. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren Bolu Dağı’nı beyazlara bürüdü. Kar yağışının aralıksız olarak devam etmesi nedeniyle karayolları ekipleri yollarda buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladılar. Meteoroloji yetkilileri tarafından kar yağışının Cuma gününe kadar etkili olacağı belirtilirken, trafik ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları ve araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem