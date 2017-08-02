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Bolu Dağı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bolu Dağı D-100 Karayolu üzerinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bolu Dağında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

02 Ağustos 2017 18:06

Kaza, Dağı D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı İstanbul istikametine gitmekte olan Servet Kıncal yönetimindeki 41 YM 417 plakalı kamyonun freni yokuştan inerken patladı. Freni patlayan kamyon, aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptıktan sonra bariyerlere sürtünerek durabildi. Kazada, kamyon sürücüsü 37 yaşındaki Servet Kıncal, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik durma noktasına geldi

Kaza sonrasında D-100 Karayolu’nda sağ şeritte duran kamyon nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Bolu Dağı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde üst yapı çalışması yapılmasından dolayı sürücülerin yoğun şekilde kullandığı D-100 Karayolu’nda kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Trafiğin bazı bölgelerde durma noktasına geldiği D-100 Karayolu, kaza yapan kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik tekrar çift şeritten sağlanabildi. 

Faruk Çidem
 


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