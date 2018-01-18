Bolu Dağı’nda yoğun kar

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı giderek şiddetini artıyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı bazı bölgelerde yaklaşık 20 santimetreyi bulurken, sis nedeniyle yer yer görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sürücüler yol güzerahında bulunan elekronik tabelalar ve trafik ekipleri tarafından hız yapmamaları ve gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Karayolları ekipleri ise kar yağışıyla birlikte güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladılar.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, gece yarısı itibariyle kar yağışı hafifleyecek ve yağış Cumartesi günü son bulacak.

Faruk Çidem