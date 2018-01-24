Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor

Türkiye’nin; İstanbul'la Anadolu arasındaki karayolu en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı başladı. Kar yağışının hafif olması nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, yoğun sis etkili oluyor.

Özellikle Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düşüyor.

Sürücüler sis nedeniyle yakın takip ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabela ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Karayolları ekipleri de, olası yoğun kar yağışında yolların açık kalması için hazır şekilde bekliyor. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hafta sonuna kadar kar yağışı hafif şekilde seyredecek ancak sıcaklıklar eksi 10 dereceye kadar düşecek.

Faruk Çidem