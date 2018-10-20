İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu deplasmanda kazandı

Bolu deplasmanda kazandı
Bolu deplasmanda kazandı

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR 

2. dakikada Sedat Şahintürk'ün ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan topu köşeden kornere çeldi.
45. dakikada gelişen Boluspor atağında Akabueze'nin sert şutunu kaleci Vukovic önledi.
49. dakikada Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Okan Alkan'ın vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.
85. dakikada Melih Okutan'ın ortasında ceza sahası içinde Guido Koçer, topu filelere gönderdi. 0-1


Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Kemal Mavi, Murat Altan
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Tomislav Glumac, Bülent Cevahir, Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan (Steve Beleck dk. 88 ?), Furkan Çil, Mahatma Otoo (Cumali Bişi dk. 88 ?), Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen
Yedekler: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Foxi, Mehmet Boztepe, Doğa İşeri
Teknik Direktör: Giray Bulak
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Berkay Tolga Tabanlı, İsmail Haktan Odabaşı (Melih Okutan dk. 61), Akabueze (Burak Asan dk. 89 ?), İshak Çakmak, Etoundi, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Daniel Dimov, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak (Guido Koçer dk. 61)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Bilal Sebaihi, Özgür Can Özcan, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Guido Koçer (dk. 84) (Boluspor)
Kırmızı kart: Abdulkadir Özgen (dk. 90+3)
Sarı kartlar: Abdulkadir Özgen, Vukovic (Balıkesirspor Baltok)
Hüseyin Tokmak - Umut Çınar 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.